Im Strandkorb über Sorgen sprechen, beim Spaziergang neue Gedanken fassen: Wie die Tourismusseelsorge Urlauber dabei unterstützen will, die Maske des Alltags abzulegen. Eine Sommerbilanz.

Zuhören im Strandkorb, Gottesdienste am Meer und Abendsegen zum Sonnenuntergang: Nordkirche und Erzbistum Hamburg ziehen zum Ende des Sommers eine positive Bilanz ihrer Tourismusseelsorge an Nord- und Ostsee. Besonders gefragt waren offene Angebote direkt dort, wo Urlauber unterwegs sind.

Neben Strandgottesdiensten und Gesprächen gehören auch Familienangebote, Aktionen für Kinder, Atemübungen und Pilgerwanderungen zum Programm. Dabei geht es längst nicht nur um Urlaubserlebnisse: Auch Einsamkeit, familiäre Konflikte, Krankheit, Trauer und persönliche Krisen kommen zur Sprache.

Kirche dort, wo Urlauber sind

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„Im Urlaub öffnen sich Menschen für Fragen, die im Alltag oft keinen Raum finden“, sagt Doris Hamer, Referentin für Kirche und Tourismus der Nordkirche. Deshalb wolle die Kirche nicht nur in Gotteshäusern präsent sein, sondern auch an Stränden, auf Spazierwegen und anderen Urlaubsorten.

Zu den Höhepunkten gehört laut Hamer der Abendsegen am Nordseestrand in Büsum. Auch die Strandgottesdienste des Erzbistums in Dahme und Hohwacht seien beliebt. „Gottes Nähe kennt keine Mauern“, sagt Tourismusseelsorger Pater Ralf Winterberg. Manche Besucher bezeichneten den Gottesdienst anschließend sogar als ihren schönsten Urlaubsmoment.

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Gespräche im Strandkorb

Ein besonderes Angebot ist der „Zuhörkorb“ des Erzbistums Hamburg. Dort kommen Seelsorger mit Urlaubern unkompliziert ins Gespräch – zunächst oft über Wetter oder Urlaub, später auch über Partnerschaft, Beruf, Einsamkeit oder andere Belastungen.

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Tourismusseelsorgerin Julia Most war von Mai bis Ende Juli regelmäßig mit einem Strandkorb in Glücksburg und Damp unterwegs. „Bei jedem Mal hatte ich sehr interessante, tiefgründige und bereichernde Gespräche“, sagt sie.

Der Abstand zum Alltag helfe vielen Menschen, offener über Probleme zu sprechen, sagt Hamer. Most fasst es so zusammen: „Aussprechen tut gut – dadurch kommt etwas in Bewegung.“ (dpa/mp)