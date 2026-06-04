Storchen-Paare: Hamburg steuert auf Rekordjahr zu

Seit Jahren ist Hamburg die Großstadt mit den meisten Weißstörchen. Auch 2026 haben wieder mehr Brutpaare ein Nest entlang der Elbe gesucht und ziehen derzeit ihre Jungen auf. Damit steuere die Hansestadt auf einen Rekord zu, sagt Jürgen Pelch, Storchenbetreuer beim Naturschutzbund Nabu Hamburg. „Die Bilanz müsste dieses Jahr rekordverdächtig sein.“

Auf Hamburger Stadtgebiet leben derzeit 56 Storchenpaare. Noch ist aber nicht klar, ob alle Paare auch erfolgreich brüten.

Hamburgs Weißstörche: Bruterfolg noch unklar

„Ob sie alle Bruterfolg haben, weiß ich noch nicht ganz genau“, sagt Pelch. „Aber es wird bestimmt noch etwas besser als 2024, da hatten wir 113 Jungstörche.“

Auf der niedersächsischen Seite der Elbe leben Pelch zufolge ähnlich viele Tiere. Die meisten Hamburger Weißstörche sind in den Vier- und Marschlanden zu Hause, also im Bezirk Bergedorf.

Störche profitieren von Teichen, Wiesen und Gräben

Vor 50 Jahren lebten auf Hamburger Grund lediglich acht Storchenpaare. Dass sich die Tiere vor allem entlang der Elbe im Westen der Stadt so wohlfühlen und immer wiederkommen, hat mehrere Gründe.

Dazu zählen die vielen Teiche, kurzen Wiesen, Feuchtwiesen und Gräben, wie ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde sagt. Auch Pelch verweist auf die besonderen Bedingungen in dem Gebiet.

Gräben kommen den Vögeln zugute

„Alle 20 Meter haben wir Gräben“, sagt er. „Wir liegen ja hier auf Normalnull oder sogar etwas unter dem Meeresspiegel und das Gebiet muss entwässert werden und bei Trockenheit kann man das auch bewässern und das kommt den Störchen zugute.“

Störche ernähren sich vor allem von Kleintieren. Dazu gehören Frösche, Lurche, Mäuse und Maulwürfe. Jungstörche werden zu Beginn beispielsweise mit Regenwürmern gefüttert.

Bei den Weißstörchen werden jetzt die Jungtiere gezählt

Für Jürgen Pelch beginnt nun die Zählung der aus den Nestern herausragenden Schnäbel. So wird registriert, wie viele Jungtiere die Brutpaare in dieser Saison aufgezogen haben.

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Pelch ist in diesem Jahr seit genau 50 Jahren ehrenamtlicher Storchenbetreuer in Hamburg. Die offizielle Bilanz stellen Umweltbehörde, Nabu und Pelch Mitte bis Ende Juli vor. Wenig später fliegen die ersten Störche bereits Richtung Süden. (dpa/mp)