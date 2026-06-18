Stinkstiefel „Prange“ feiert TV-Comeback – und kämpft für Barmbek-Süd

Noch bis Mitte Juli drehen sie die Fortsetzung von „Prange“ (v.l.): Regisseur Lars Jessen, Katharina Marie Schubert, Bjarne Mädel und Olli Dittrich. picture alliance/dpa/NDR / Das Erste | NDR/Thomas Leidig

Zuletzt war Bjarne Mädel für „Prange“ zum spießig-muffelig-warmherzigen Mann aus Hamburg-Barmbek geworden – inklusive Dauerzoff mit dem Nachbarn und Schmetterlingen im Bauch. Nun wird erneut gedreht.

Bjarne Mädel und Olli Dittrich stehen erneut gemeinsam vor der Kamera. Noch bis Mitte Juli drehen die beiden deutschen Kult-Schauspieler in Hamburg die Fortsetzung der Komödie „Prange“, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Der Film „Prange 2“ soll voraussichtlich schon Ende des Jahres im Fernsehen laufen und in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

Bjarne Mädel steht für „Prange 2“ erneut mit Olli Dietrich vor der Kamera

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Und worum geht's diesmal? Nachdem der muffelig-motzige Ralf Prange mit dem goldenen Herzen im ersten Teil der Literaturverfilmung das Herz der Postbotin Dörte (Katharina Marie Schubert) erobern konnte, hat er nun mit dem Alltag in dieser frischen Beziehung zu kämpfen.

Und nicht nur das. Der Vermieter hat außerdem das ganze Haus gekauft und meldet plötzlich Eigenbedarf an. Das können Prange und sein Nachbar Horst Rohde (Olli Dittrich) sich so nicht bieten lassen. Auch die Gentrifizierung von Barmbek-Süd weckt ihren Widerstand. Die in einer Art Hass-Liebe miteinander verbundenen Nachbarn schmieden Pläne, die eigentlich nur schiefgehen können.

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Geschrieben hat die bisher zwei „Prange“-Romane Andreas Altenburg, der auch Autor von mit dem Radiopreis ausgezeichneten Radio-Comedys ist. Hinter der Kamera steht erneut Regisseur und Grimmepreisträger Lars Jessen („Mittagsstunde“). (dpa)