Stimmen Sie jetzt ab! Sollte privates Feuerwerk verboten werden?

Alle Jahre wieder bekommt die Debatte um ein Böllerverbot neuen Zündstoff: Während viele Raketenfans schon am frühen Morgen vor Feuerwerkshändlern Schlange stehen, warnen Ärztevertreter, Polizisten und Tierschützer vor den Gefahren der privaten Knallerei. Was halten Sie von einem Böllerverbot? Machen Sie jetzt bei unserer MOPO-Umfrage mit!

Ob Raketen, Batteriefeuerwerk oder Knallartikel – für viele gehört es an Silvester dazu, auch privat ein Feuerwerk zu zünden. Die Vorbereitungen dafür laufen seit dem Verkaufsstart am 29. Dezember auf Hochtouren: Hunderte Raketenfans standen bereits am frühen Morgen vor Händlern Schlange, um sich mit Feuerwerksartikeln einzudecken. Sie gehören zu den 22 Prozent, die laut einer neuen Umfrage des TÜV-Verbands planen, den Jahreswechsel auch mit selbst gezündetem Feuerwerk zu feiern.

Zeitgleich kämpfen Ärztevertreter, Polizisten, Umwelt- und Tierschützer für ein Ende des privaten Feuerwerks. Ungeregelte Knallerei führe immer wieder zu schweren Verletzungen und damit zu vollen Notaufnahmen in Kliniken, warnte etwa der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Kinder und Jugendliche seien zudem häufig von einem Knalltrauma betroffen. Davon berichteten auch junge Hamburger.

Böllerverbot: Was ist Ihre Meinung?

Aus dem Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk e.V. wird gekontert, dass lediglich illegales Feuerwerk gefährlich sei. Außerdem seien die Notaufnahmen an Silvester „insbesondere wegen des bundesweit intensiven Alkoholkonsums“ voll, so Geschäftsführer Christian Kröpl. Dennoch sprechen sich laut einer Forsa-Umfrage mittlerweile rund 60 Prozent der Deutschen für ein Böllerverbot aus.

Was halten Sie von einem Böllerverbot? Stimmen Sie jetzt ab:

Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Wir wollen damit ein Stimmungsbild einholen: Wie ist die Meinung der MOPO-Leser zu der viel diskutierten Forderung nach einem Böllerverbot?