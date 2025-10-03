Stimmen Sie jetzt ab! Die MOPO-Umfrage zum Klima-Volksentscheid

Hamburg steht vor einer wichtigen Entscheidung: Soll die Stadt beim Klimaschutz mehr aufs Tempo drücken? Am 12. Oktober stimmen die Hamburger über den Vorschlag der „Zukunftsentscheid“–Initiative ab. Der lautet: Klimaneutralität schon 2040 statt 2045. Was halten Sie von den Plänen? Ist es richtig, dass Hamburg mehr Fahrt aufnehmen soll oder geht Ihnen das zu weit? Sagen Sie uns Ihre Meinung – machen Sie jetzt bei unserer MOPO-Umfrage mit!

Die Initiative fordert: Hamburg muss beim Klimaschutz deutlich schneller vorankommen, Zwischenziele einführen und bei Bedarf Sofortprogramme auflegen, wenn bestimmte CO₂-Grenzen überschritten werden. Insgesamt 20 Prozent der Hamburger Wahlberechtigten (mindestens 250.000) müssten mit „Ja“ abstimmen, dann tritt das neue Klimaschutzgesetz ab 2026 in Kraft.

Die Befürworter sehen darin einen historischen Schritt, um Hamburg klimafreundlicher und lebenswerter zu machen. Sie setzen auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, den Ausbau von Solaranlagen als Energielieferant und die klimagerechte Sanierung von Wohnungen.

Doch vor allem aus Wirtschaft und Politik gibt es auch viel Kritik: Die Hamburger Handwerkskammer warnt vor mehr Bürokratie und hohen Kosten, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) sieht steigende Mieten auf die Hamburger zukommen. SPD-Finanzsenator Andreas Dressel, der sich betont nur als Privatperson äußert, warnt ebenfalls vor Kostensteigerungen, und die CDU fürchtet „flächendeckende Fahrverbote“.

