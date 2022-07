Stimmen Sie ab! Welcher ist Hamburgs langweiligster Stadtteil?

Ob lange Spaziergänge am Elbstrand oder in der Boberger Niederung, ein Kino-Abend in der City, ein Techno-Konzert auf dem Kiez oder eine Genusstour durch die Ottenser Gastro-Meile: Die 104 Hamburger Stadtteile bieten für jeden Geschmack etwas.

Dabei gilt allerdings: Was dem einen gefällt, findet der andere dröge und eintönig. Welche Ecke der Hansestadt ist für Sie das Sinnbild der gähnenden Langeweile? Wo würden Sie nach Feierabend oder an einem Wochenende auf gar keinen Fall etwas mit Freunden und Familie unternehmen? Stimmen Sie ab! (mp)