Die Eltern sind unterwegs in der Hamburger City und plötzlich hat das Baby Hunger – wo ist jetzt schnell ein Ort zum Stillen? Eine neue Karte soll helfen.

Lärm, Unruhe und Hektik: In der Hamburger Innenstadt müssen Eltern mit einem Baby erst einmal suchen, bis sie einen geeigneten Ort zum Stillen finden. Die CDU im Bezirk Hamburg-Mitte setzt sich deshalb jetzt für eine Stillkarte ein. Andere Städte im Norden machen es bereits vor.

Vorbild der Idee ist etwa die Stadt Kiel. Sie stellt online eine Karte mit „stillfreundlichen Orten“ bereit. Hier sind Familien willkommen, die ihr Baby in Ruhe und ohne Bedingungen stillen wollen. Heißt: Sie müssen im Café oder Restaurant nichts bestellen, wenn sie nur kurz dort ihr Baby füttern wollen – egal ob mit der Brust oder der Flasche.

Geschäfte, die dabei sein möchten, können sich selbst bei der Stadt melden und erhalten einen sichtbaren Aufkleber für ihr Geschäft. So erkennen Eltern sofort, wo sie und ihre Kinder besonders willkommen sind und sich sicher fühlen können.

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CDU fordert Stillkarte für Hamburg-Mitte

„Ich bin selbst Vater von zwei Kindern und habe neulich eine Radiosendung zu dem Thema gehört“, sagt der CDU-Bezirksabgeordnete Maik Holm aus Hamm auf MOPO-Anfrage. In seinem Stadtteil gäbe es bereits stillfreundliche Orte, nur die passende Karte fehle noch. „Es ist aber immer noch sehr versteckt. Im Hamburger Geoportal finden sich schon etliche Karten, warum dann nicht auch eine Stillkarte?“

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Jetzt wird Holm einen entsprechenden Antrag im kommenden Hauptausschuss der Bezirksversammlung am Dienstag einbringen. Darin fordert die CDU das Bezirksamt-Mitte dazu auf, sich für die Erstellung einer Karte nach dem Kieler Vorbild einzusetzen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Fraktionen etwas dagegen haben“, sagt Holm.

Das Thema des Stillens in der Öffentlichkeit rückt derzeit in Hamburg immer stärker in den Fokus. Erst kürzlich hatten sich auch die Grünen im Bezirk Hamburg-Nord für eine Ausweisung stillfreundlicher Orte mit entsprechenden Schildern eingesetzt.