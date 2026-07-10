Das Second-Hand Möbelhaus „Stilbruch” wird 25 Jahre alt. In dieser Zeit wurden die skurrilsten Möbel verkauft, die günstigsten Gemälde vertickt und Bücher verschenkt. Geschäftsführer und Betriebsleiter packen aus.

Vor 25 Jahren entstand aus einer riskanten Idee, die Hamburger Stadtreinigung zu entlasten und somit Sperrmüll eine zweite Chance zu geben, ein Unternehmen, das heute in ganz Hamburg bekannt und beliebt ist. Die Verkaufszahlen sprechen für sich: 2025 wurden über eine Millionen Artikel in den zwei Filialen in Altona und in Wandsbek von den etwa 65 Mitarbeitenden verkauft.

2001 gegründet und seither gewachsen: Schon fünf Jahre später wurde die zweite Filiale in Altona eröffnet. Betriebsleiter Roman Hottgenroth und Geschäftsführer Kay Goetze sagen, „Stilbruch” wachse immer noch sukzessive.

Wo kommen die Fundstücke her?

Anzeige

Täglich werden von Privatpersonen, von den Hamburger Recyclinghöfen und vom Sperrmüll durchschnittlich sieben Lkw voll mit Fundstücken bei Stilbruch angeliefert. „An dieser Stelle wollen wir uns bei den Bürger:innen von Hamburg bedanken”, so Betriebsleiter Roman Hottgenroth.

Anschließend wird aussortiert – ist das schön oder kann das weg? – und der Wert der Gegenstände durch Expert:innen festgesetzt. Laut Hottgenroth ist hier wirklich alles dabei: „Wenn man die Türen und Fenster von einem Haus öffnet und es schüttelt, dann gibt es alles, was dabei rausfällt, auch bei Stilbruch.” Möbel, Textilien, Bücher, Spiele, Lampen, CDs und so weiter.

Anzeige

Die „Stilbruch”-Filiale in Wandsbek heute. Florian Quandt Kay Goetze, der Geschäftsführer von „Stilbruch”, ist nebenbei auch Pressesprecher der Stadtreinigung Hamburg. Florian Quandt In der „Stilbruch”-Filiale in Wandsbek findet man neben Kleidung auch viele Kuscheltiere. Florian Quandt

„Menschen kommen zu Stilbruch, um Dinge zu finden, die sie an etwas erinnern.”

Neben Kuchentellern, die so aussehen, wie die von Oma, freuen sich die Kund:innen genauso über Kostüme für den Schlagermove.

Anzeige

Schatzsucher-, Spezialist- und Sammler:innen kratzen laut Goetze schon vor den Öffnungszeiten an der Tür, weil sie als Erste die neuen alten Schallplatten ergattern wollen. So ist das zumindest in Wandsbek – in der Filiale in Altona streiten sich die Leute hingegen nicht um Platten, sondern um Bücher.

Die skurrilsten Funde

Roman Hottengroth findet, er hat den besten Job. Vor 20 Jahren kam er in das damals noch sehr überschaubare Unternehmen, mit zwei Mitarbeitenden. Er war früher als Ein-Euro-Jobber angestellt. In diesen zwei Jahrzehnten hat er sich nicht nur bis zum Betriebsleiter hochgearbeitet, sondern auch die spannendsten Geschichten miterlebt. Sein Beruf könne gar nicht langweilig werden, so Hottengroth.

Die geheime Schreibtischschublade und noch mehr

Er erzählt zum Beispiel von einem Schreibtisch, bei dem die Schublade nach einigen Öffnungsversuchen mehrere Dokumente und Fotos offenbarte. Unter anderem waren dort Geburtsurkunden und ein Schulfoto aus dem 19.Jahrhundert zu finden. Die Unterlagen gab er damals an das Staatsarchiv weiter.

Eine Anlieferungssituation aus 2002 von Möbeln in der „Stilbruch”-Filiale in Wandsbek. Stilbruch Die Bücherbus-Kampagne war eine Zusammenarbeit zwischen HVV und „Stilbruch”. Das Foto stammt aus 2014. Stilbruch Die Eröffnung von „Stilbruch” im Jahr 2001. Stilbruch

Auch eine Postmaschine, die eigentlich ins Museum gehörte, wurde zugeliefert. Sowie eine Bronzestatue eines österreichischen Künstlers, welche daraufhin nach Österreich zurückgeschickt wurde.

Um drei Stellen vertan

Außerdem erzählt der Betriebsleiter von Fehlern, die bei der Wertfestlegung passieren. Einerseits können die Preise mal zu hoch geraten, aber auch mal viel zu klein. Lachend erwähnt der 55-Jährige, dass einst ein Kunde 45 Euro für ein Ölgemälde bezahlt hatte, für welches er daraufhin bei einer Auktion 15.000 Euro bekam. Dieser habe sich danach beim „Stilbruch”-Team gemeldet und ihnen von seinem Erfolg erzählt.

Schöne Kennenlernstory: Die Bücher in Hamburgs Bussen

Ihr erstes gemeinsames Projekt hatten die beiden Chefs übrigens 2010: Da war Kay Goetze noch Pressesprecher des HVV und plante die Busse als Teil einer Kampagne mit Bücherregalen auszustatten. Durch die Kooperation mit „Stilbruch” lernte er Roman Hottengroth kennen. Zusammen bauten sie in ihrer Freizeit die Regale in die Busse ein. Heute, 16 Jahre später, kann man immer noch zur Lektüre greifen, wenn man mit dem Bus fährt.

Jetzt wird gefeiert: Die Jubiläumsveranstaltung ist morgen

Am Samstag (12-22 Uhr) wird am Parkplatz der Stilbruch-Filiale in Wandsbek (Helbingstraße 63) das Jubiläum gefeiert. Geplant sind Attraktionen wie eine Hüpfburg, eine Live-Stage oder Kinderschminken. Das Möbelhaus bleibt die gesamte Zeit geöffnet.

Da die Feierlichkeiten auf dem Parkplatz stattfinden, raten die Veranstalter, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um die umliegenden Straßen und Parkplätze zu entlasten.