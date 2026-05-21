„Stich ins Herz“: ZDF streicht Star aus „Notruf Hafenkante“

Schauspielerin Manuela Wisbeck ist beinahe seit Beginn der Krimi-Serie „Notruf Hafenkante“ dabei. Nun muss sie nach 16 Jahren gehen – und das nicht freiwillig. Das ZDF reagiert jetzt darauf.

Die Schauspielerin Manuela Wisbeck muss die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ nach fast 16 Jahren verlassen, wie „t-online“ berichtet. So meldet sich der TV-Star vor ein paar Tagen über Instagram ganz betroffen bei den Fans.

Wisbeck erklärt, dass die Geschichte ihrer Figur Frauke Prinz leider ende – nur noch bis Juli werde sie am Set neue Folgen drehen. Außerdem verrät sie, dass ihre Gage wohl für den TV-Sender finanziell nicht mehr zu stemmen sei.

„Notruf Hafenkante“: TV-Sender ZDF bezieht nun Stellung

Jetzt äußert sich auch das ZDF zu dem Thema. Der Sender erklärt „Ruhr24“, dass der Tatort inhaltlich weiterentwickelt werden soll, um die Handlung lebendig zu halten. Für diesen Wandel sei die Rolle der „Frauke Prinz“ nicht mehr passend.

Der Platz wird wohl auch von keiner anderen SchauspielerIn eingenommen. Von wirtschaftlichen Gründen ist hier nicht die Rede.

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Doch die Fans können aufatmen – zumindest für die nächsten anderthalb Jahre. Dort werden noch die neuen Folgen mit dem TV-Star ausgestrahlt. Zu sehen sind diese immer donnerstags um 19.25 Uhr. (el)