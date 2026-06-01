mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Heike Sudman

Sie gilt als eine der erfahrensten Abgeordneten im Hamburger Rathaus: Linken-Spitzenfrau Heike Sudmann. Foto: Florian Quandt

paid„Steter Tropfen höhlt den Stein“: Tschentschers größter Quälgeist

kommentar icon
arrow down

Wenn Heike Sudmann ans Mikro tritt, wird es meist hitzig im Plenarsaal des Hamburger Rathauses. Sie stichelt, sie bohrt nach und nimmt ihre Kontrahenten mit Genuss in die Zange. Im politischen Hamburg gilt die 64-jährige Fraktionschefin der Linken als fachlich versierte Nervensäge. Eigentlich wollte sie längst abtreten, doch für ihre Fraktion war die Frau mit der markanten Brille und dem meist gut gelaunten Auftritt unentbehrlich. Zum Leidwesen von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Denn das „Nein“ der Hamburger zu den Olympiaplänen des Senats geht maßgeblich auf Sudmanns Widerstand zurück. Und es ist nicht die erste Niederlage, die sie der Rathausspitze beibringt. Die MOPO erklärt den hartnäckigsten Quälgeist der Hamburger Politik.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test