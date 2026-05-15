Sternekoch kippt Westfield-Restaurant

Die Pläne für das neue Restaurant klangen vielversprechend. 600 Quadratmeter, zwei Außenterrassen, Blick auf die Elbe. Doch aus dem neuen Lokal von Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner im Westfield-Center wird nichts – das Vorhaben in der HafenCity ist gescheitert.

Der Osnabrücker Sterne-Koch („La Vie“) wollte im Gebäude Lee ein modernes Gastronomiekonzept mit Blick auf die Elbe umsetzen (MOPO berichtete). Geplant war ein All-Day-Dining-Restaurant im Erdgeschoss des Shopping-Tempels. Es sollte unkomplizierten Genuss für ein breites Publikum bieten – mit zwei südlich ausgerichteten Terrassen, die einen freien Blick auf Elbe, Hafen und Kreuzfahrtterminal hätten bieten können. Doch daraus wird nun nichts, wie das „Abendblatt” berichtet.

Bühner kippt Westfield-Restaurant: Investor kurzfristig abgesprungen

Der Standort habe eigentlich perfekt zu seiner Idee gepasst. Umso bedauerlicher sei es, dass er das Projekt nicht realisieren könne, so der Spitzenkoch in dem Bericht. Der Grund: der kurzfristige Rückzug eines wesentlichen Investors. Die Eröffnung war ursprünglich für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

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Ein Ersatz ließ sich laut Bühner in der kurzen Zeit auch nicht finden. Deshalb habe er sich dazu entschieden, die Restaurant-Pläne zu kippen.

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Für den Spitzenkoch geht es nun mit anderen Projekten weiter: mit dem Gourmetrestaurant „La Vie by Thomas Bühner“ in Düsseldorf. Bühner betreibt außerdem Restaurants in Taipeh und Istanbul. ™