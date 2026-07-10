Sterne-Gastronom Fabio Haebel spricht über Harvestehude, Pannfisch – und was ihn an sich selbst so richtig nervt.

Sterne-Gastronom Fabio Haebel hat der MOPO verraten, wo er in Hamburg am liebsten essen geht. Marius Röer

Sterne-Gastronom Fabio Haebel betreibt drei Restaurants in Hamburg. Der 40-Jährige liebt Harvestehude und Pannfisch. Ein paar Verbesserungsvorschläge hat er aber zu den Themen Ampelschaltung und Nahverkehr.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Spielplätzen Schatten spendieren, die ein oder andere Ampelschaltung optimieren, Fußgänger-Ampeln mit dem Hummel-Hummel-Mann versehen, die Vereinbarkeit von Fahrrad und Auto optimieren, den öffentlichen Nahverkehr an den Stadtgrenzen ausbauen und Hubs errichten und ungefähr 142 weitere Sachen, aber für einen Tag sollte das reichen.

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2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Mit dem Zug über die Kennedybrücke, wenn die Fontäne sprudelt. Feels like home.

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3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Leider verstorben, aber bis heute unmatched, die Gespräche mit Harry Rowohlt am Tresen unserer gemeinsamen Lieblingskneipe. Er fehlt.

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4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Unverzichtbar: Pannfisch. Überschätzt: Mexikaner.

5. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Da hat jeder Stadtteil seine schönen und nicht so schönen Ecken. Harvestehude mit den schönen Häusern, breiten Straßen, den Parks ist schon besonders schön, muss man sagen.

6. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Büschn dröge. Joar.

7. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Frieden, Liebe, Gesundheit

8. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über das Geschenk meiner besten Freunde: einen Rasenmäher-Roboter mit Flammen-Tribals, zum 40. Geburtstag.

9. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst?

Dass ich den Schlüssel für die Feierabend-Tür nie finde.

10. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

Ich versuche seit vier Jahren, „Yellowstone“ zu schauen, und schlafe wahlweise ein oder vergesse, wo ich aufgehört habe zu schauen.