Eine Visualisierung der neuen Sternbrücke von der Max-Brauer-Allee aus gesehen. Foto: DB/Ney & Partners/ rendertaxi/ architecture.visualisation

  • Altona-Nord

paidSternbrücken-Abriss: Aufgeben ist nicht – Initiative will „bis zum Ende“ kämpfen

Mitten in Hamburg tobt seit mehr als fünf Jahren ein erbitterter Kampf. Streitpunkt: Der Abriss der fast 100 Jahre alten Sternbrücke an der Kreuzung der Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße. Seit der Vorstellung der Neubau-Pläne im Jahr 2020 wehrt sich die damals gegründete Initiative Sternbrücke dagegen: mit Demonstrationen, Sitzblockaden, Konzerten – und auch vor Gericht. Währenddessen ist die Deutsche Bahn vor Ort bereits seit über einem Jahr mit Abrissarbeiten und Baumfällungen beschäftigt. Welche Niederlage die Neubau-Gegner zuletzt einstecken mussten und warum sie trotz allem nicht aufgeben.


