Sternbrücke: Abriss-Gegner scheitern vor Gericht

Niederlage für die Abriss-Gegner der Sternbrücke: Die Klage gegen den Neubau der Sternbrücke wurde am Dienstag vom Hamburgischen Oberverwaltungsgericht abgewiesen. In seinem Urteil wurde das Gericht deutlich.

Seit Jahren kämpfen sie gegen den Neubau der Sternbrücke an der Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße. Nun sind die Initiative Sternbrücke und der Verein Prellbock Altona aber vor Gericht gescheitert. Ihre Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes für den Neubau der Brücke wurde abgewiesen, wie das Hamburgische Oberverwaltungsgericht am Dienstag mitteilte.

Klage scheitert vor Oberverwaltungsgericht

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Abriss-Gegner einen Eilantrag gegen den Abriss und Neubau der fast 100 Jahre alten Brücke gestellt. Nach einem ersten Teilerfolg scheiterte der Antrag aber schließlich vor Gericht. In seinem Urteil betonte das Gericht damals, dass die vom Kläger geltend gemachten Verfahrensfehler – insbesondere bei der Umweltverträglichkeitsprüfung – nicht vorliegen würden.

Daran hält das Oberverwaltungsgericht auch im jüngsten Urteil fest und ergänzt: „Ohne Erfolg stützt der Kläger seine materiellen Einwände gegen den Planfeststellungsbeschluss auf das Denkmalschutzrecht.“ Zwar bestätigt das Gericht, dass durch den Neubau der Brücke bestehende Denkmäler wie die Brücke selbst und angrenzende Gebäude ganz oder teilweise entfernt werden. Auch die Sicht auf andere Denkmäler in der Umgebung wird beeinträchtigt. Das Gericht bestätigt aber die Einschätzung des Eisenbahnbundesamtes, dass das öffentliche Interesse an dem Brückenneubau in diesem Fall überwiegt.

Gericht: Keine bessere Alternative

Der Kläger hatte dem Eisenbahnbundesamt auch vorgeworfen, nicht ausreichend Alternativen zu dem Neubau geprüft zu haben. Die neue Brücke soll 108 Meter lang und knapp 26 Meter hoch werden – und damit viermal höher als ihre Vorgängerin. Ihre Gegner haben dem Neubau daher den Namen „Monsterbrücke“ verpasst. Doch auch in diesem Punkt scheiterte die Klage.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Abriss an der Sternbrücke: Verwunschenes Haus aufgetaucht

Das Gericht darf nur prüfen, ob dem Eisenbahnbundesamt ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist oder ob es eine andere Variante gegeben hätte, die öffentliche und private Bedenken besser vereint hätte. Dies sei nicht der Fall, heißt es. Der sogenannte Tripod-Entwurf durfte als Alternative daher rechtsfehlerfrei verworfen werden, „weil er wesentlichen Planungszielen nicht hinreichend Rechnung trage“. Deswegen sei das Eisenbahnbundesamt auch nicht verpflichtet gewesen, sich weiter mit dem Entwurf auseinanderzusetzen, so das Gericht.