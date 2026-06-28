Nach dem Tod von Roger Kusch spitzt sich der Streit im Sterbehilfe-Verein weiter zu. Nun geht es um mögliche Geldforderungen gegen seine Erben.

Fast einen Monat nach dem Tod seines Mitgründers Roger Kusch prüft der Sterbehilfe-Verein Schadenersatzforderungen gegen dessen Erben. Auf einer Generalversammlung in Hamburg stimmte eine deutliche Mehrheit der Mitglieder dafür, den Vereinsvorstand um Kusch nicht zu entlasten – so will der Verein versuchen, das Geld von Kuschs Erben zurückzufordern.

Laut dem neuen Vorstand geht es dabei um mehrere zehntausend Euro, wie der NDR zuerst berichtete. Diese soll Kusch eigenmächtig für private Zwecke genutzt haben. Medienberichten zufolge soll er auch eine Wohnung in St. Georg auf Vereinskosten renoviert haben.

Kusch war zischen 2001 und 2006 CDU-Justizsentaor in Hamburg. Später war er Mitgründer des Vereins Sterbehilfe e.V. und bis Mitte Mai dessen Präsident. Mit seiner Abwahl wurde das Zerwürfnis innerhalb des Vereins öffentlich. Nach Angaben des Vorstands zahlte der Verein bereits rund 400.000 Euro wegen juristischer Auseinandersetzungen mit Kusch.

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Mitglieder geben neuen Präsidenten Mitverantwortung

Nur wenige Tage nach seiner Abwahl nahm sich Kusch das Leben. Einige Mitglieder sehen darin eine direkte Folge der Entwicklungen im Verein und geben dem neuen Präsidenten Martin Goßmann eine Mitverantwortung.

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Auf der Versammlung stellte sich eine Mehrheit hinter den neuen Vorstand. Doch die neue Führung muss das Vertrauen vieler Mitglieder erst wieder zurückgewinnen. (mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.

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