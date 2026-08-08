Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg bleibt wegen einer Stellwerksstörung am Samstagmorgen weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Die Stellwerksstörung zwischen Bremen und Hamburg sorgt weiterhin für Einschränkungen im Bahnverkehr.

Die Strecke sei für Züge jedoch wieder begrenzt befahrbar, teilte das Verkehrsunternehmen Metronom am Morgen mit. Die vollständige Reparatur des defekten Stellwerkes bei Ottersberg (Landkreis Verden) dauere voraussichtlich noch bis zum Mittag.

Stellwerkausfall: Diese Linien sind betroffen

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Von der Störung betroffen sind vor allem die Metronom-Linien RE4 und RB41. Reisende von Hamburg nach Bremen mit dem RB41 müssen derzeit in Rotenburg (Wümme) in den RE4 umsteigen, um nach Bremen zu kommen. In Richtung Hamburg fährt der RB41 ohne Einschränkungen. In Richtung Hamburg fährt der RE4 ab Rotenburg. Zusätzlich pendeln fünf Busse zwischen Rotenburg und Bremen.

Die Störung dauert seit Freitagvormittag an. Die Störung wirkt sich auch noch auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn aus. Wie das Unternehmen mitteilte, kommt es derzeit bei Fahrten mit dem ICE und IC zwischen Bremen und Hamburg zu Verspätungen von 20 bis 40 Minuten. Die Strecke von Hamburg nach Bremen ist von der Störung nicht betroffen. (dpa/mp)