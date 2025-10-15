Stellwerk-Störung! Nichts geht mehr zwischen Hauptbahnhof und Altona

Am Hamburger Hauptbahnhof sorgt derzeit ein defektes Stellwerk für massive Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Zahlreiche Verbindungen sind betroffen – es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.

Angaben der Deutschen Bahn zufolge ist ein Kabelschaden die Ursache für den Ausfall des Stellwerks am Hauptbahnhof. „Dadurch ist die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altona derzeit für Züge nicht befahrbar“, so ein Sprecher der Bahn zur MOPO. Die S-Bahn sei aber nicht betroffen.

Hamburger Hauptbahnhof nur aus dem Süden anfahrbar

Konkret heißt das: Der Hauptbahnhof ist derzeit nur für Regionalzüge aus dem Süden anfahrbar. Die Verbindungen enden dort aber. Der gesamte Fernverkehr aus Richtung Süden fährt bis Betriebsschluss am Mittwoch nur im Stundentakt und endet in Harburg. In entgegengesetzter Richtung aus dem Norden ist für Regional- und Fernzüge in Altona Schluss.

Im Nahverkehr enden die Züge der RE7 (Flensburg/Kiel-Hamburg) in Neumünster und der RE70 (Kiel-Hamburg) in Altona. Züge des Metronom fahren ab und bis Hamburg Hauptbahnhof.

Bahn arbeitet mit Hochdruck an Behebung der Störung

Auch internationale Verbindungen sind betroffen: Die EC-Züge zwischen Hamburg und Kopenhagen sowie die Nachtzüge (NJ) von Hamburg nach Wien und Zürich können derzeit nicht wie geplant verkehren.

Techniker sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist aktuell noch unklar.

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren – entweder online unter bahn.de, per DB Navigator oder telefonisch unter 030/2970. (tst)