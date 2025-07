420 Millionen Jahre alte Fischknochen, für die Ewigkeit in Stein festgehalten. Einen menschlichen Kiefer. Boten der Kriegsjahre. All das findet Geowissenschaftler Alexander Benn (40) aus Stade bei seinen Expeditionen an Stränden. Und nicht etwa in exotischen Ländern, sondern rund um Hamburg an den Elbstränden. Die MOPO hat ihn bei einer seiner regelmäßigen Touren am sogenannten „Bombenschutt-Strand“ in Jork im Alten Land begleitet. Währenddessen erzählt er von den Schätzen, die die Elbe schon für ihn bereithielt. Nach der Tour bin ich, die MOPO-Reporterin, erschöpft und voller Schlamm – dafür um einiges Wissen reicher. Zum Beispiel, warum hier mal ein komplett erhaltener Nilpferdschädel gefunden wurde.