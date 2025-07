In Steilshoop gibt es nur noch eine einzige Apotheke – für rund 20.000 Einwohner. Jetzt schlägt deren Chefin, Dorothea Metzner, Alarm. Sie sieht die medizinische Versorgung im Stadtteil in Gefahr. Wegen einer riesigen Baustelle direkt vor der Tür nehmen ihre zum Teil betagten Kunden große Umwege auf sich. Manche kommen gar nicht mehr. Die MOPO hat bei Hochbahn und Verbraucherschutzbehörde nachgefragt, was sie zu den Zuständen sagen. Hinzu kommt: Die Baustelle ist nicht das Einzige, das der Apothekerin Sorgen bereitet.