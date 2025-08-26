Kaum jemand in Hamburg kennt dieses versteckt liegende Kleinod, dabei dachten die Erbauer einst, dass zahllose Menschen in das Bauwerk strömen würden. Dann wurden die Weichen anders gestellt. Unternehmer, die das große Geld gewittert hatten, verspekulierten sich, ein „Italienisches Viertel“ wurde zum Reinfall und das Häuschen wurde nach wenigen Jahren schon nicht mehr gebraucht.





