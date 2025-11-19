Für ihn ist Steffen Henssler ein echter „Kindheitsheld“: Stolz kochte Toni Zaza (22) in der TV-Show „The Taste“ im Team des Hamburger Star-Kochs – bis dieser ihn kurzerhand rauswarf. Doch nun die überraschende Wendung: Henssler hat den 22-Jährigen nach Hamburg geholt – und bei sich selbst angestellt. Wie es dazu kam und was sie nun gemeinsam planen: Die MOPO hat mit Henssler und Zaza gesprochen.





