Steffen Henssler trauert um langjährigen Mitstreiter

Bewegender Post auf Instagram: Der Hamburger TV-Koch Steffen Henssler trauert um Heinz Horrmann. Dieser ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Auch Hensslers Fans sind von Horrmanns Tod betroffen.

Horrmann war nicht nur Gastronomiekritiker, sondern auch Juror bei „Grill den Henssler“ – Steffen Hensslers bekannteste und erfolgreichste Koch-Show. Horrmann galt als gnadenloser, aber unterhaltsamer Juror.

Auf Instagram postete Henssler am Sonntagnachmittag ein Bild, das die beiden lachend Arm in Arm zeigt. Darunter schrieb er: „Ein Freund und Urgestein von Grill den Henssler ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden Heinz“.

Die Anteilnahme ist groß: Auch in den Kommentaren trauern Fans um Horrmann. Viele ehren ihn als „besten Juror”, andere schreiben vom „Ende einer Ära in der Gastronomiekritik”.

Horrmann hatte „spitze Zunge und großes Wissen“

„Für die Branche war er eine absolute Bereicherung“, sagte Rainer Calmund, der mehrere Jahre lang zusammen mit Horrmann bei „Grill den Henssler“ als Juror aufgetreten war. Horrmann habe „eine spitze Zunge“, aber auch ein immenses Fachwissen gehabt. Der Journalist veröffentlichte zahlreiche Bücher zu Hotellerie, Gastronomie und Genuss.

Horrmann wurde im nordrhein-westfälischen Düren geboren. Er arbeitete zunächst als Journalist, schrieb unter anderem für „Bild“ und „Welt“ und verschiedene Fachzeitschriften im Bereich Gastronomie. Vom Start 2007 bis zur letzten Ausgabe 2013 war er Juror der „Kocharena“. Am Folgeformat „Grill den Henssler“ wirkte er bis 2016 mit.