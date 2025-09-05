mopo plus logo
Hamburg Flughafen Parken Terminal

Die Anfahrtsebene zu Terminals Eins und Zwei des Hamburg Airport Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

Stauwarnung am Flughafen: Besser mehr Zeit einplanen

Wer ab kommenden Montag mit dem Auto zum Hamburger Flughafen will, sollte die Anfahrtszeit großzügiger bemessen: Wegen Bauarbeiten auf der B433 drohen in beide Richtungen Staus.

Zwischen den Flughafen-Parkhäusern und dem Tunnel unter der Alsterkrugchaussee steht pro Richtung nur eine Spur zur Verfügung.

Die Instandsetzungsarbeiten der Autobahn GmbH starten am 8. September und sollen bis Ende Januar 2026 dauern. Der Flughafen empfiehlt, für die Anfahrt deutlich mehr Zeit einzuplanen – oder gleich auf Bus und Bahn auszuweichen. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

