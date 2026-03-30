Staus zu Ostern: Das kommt auf Hamburgs Autofahrer zu

Das Osterwochenende rückt näher, die Straßen im Norden füllen sich. Der ADAC rechnet rund um Hamburg mit deutlich mehr Verkehr – und Staus. Wann und wo es besonders voll auf den Straßen wird.

In fast allen Bundesländern laufen nun die Osterferien, viele Kurzurlauber sind an den Feiertagen unterwegs. Besonders eng dürfte es auf den Hauptverkehrsachsen rund um Hamburg sowie auf den Straßen in Richtung Nord- und Ostsee werden. Besonders betroffen von Staus sind die Autobahnen A1, A7, A23, A24 und A20.

Vor allem am Gründonnerstag nachmittags und am Karfreitagvormittag wird es voll auf den Straßen. Am Karsamstag sorgt der Bettenwechsel in Dänemark ebenfalls für Staus. Am Ostermontag müssen Autofahrer wegen der Rückreisewelle auch mit Verzögerungen rechnen.

Staus an Ostern: Wo Reisende in Hamburg mehr Zeit einplanen müssen

In Hamburg sind Elbtunnel und Elbbrücken Schwerpunkte für Staus: Die Baustelle an der Neuen Elbbrücke mit verengten Fahrspuren sorgt bereits jetzt für stockenden Verkehr, insbesondere im Bereich der Norderelbbrücke und auf der B75. Mehr Zeit sollten auch Reisende nach Sylt für die Autozugverladung einplanen – besonders am Freitagnachmittag und -abend.

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Die Osterfeiertage gehören zu den staureichsten Zeiten im Jahr. Die Empfehlung des ADAC: Stoßzeiten meiden und auf Randzeiten am frühen Morgen oder späten Abend ausweichen. (mp)