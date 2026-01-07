Zwei Staus auf Autobahn in Hamburg: Defekte Transporter blockieren Fahrstreifen

Ärger im Berufsverkehr am Mittwochmorgen: Auf der A1 sorgen zwei defekte Fahrzeuge für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Sowohl in Richtung Norden kurz vor Billstedt als auch in Richtung Süden an der Norderelbbrücke gibt es Staus.

Besonders eng ist es vor der Norderelbbrücke. Laut einer Sprecherin der Verkehrsleitzentrale blockiert hier ein kaputter Lkw seit 5 Uhr morgens gleich zwei Fahrspuren in Richtung Süden. Der Verkehr staut sich inzwischen auf sechs Kilometern zurück bis zur Auffahrt Öjendorf. Ein Techniker sei unterwegs.

Zwei Staus auf Autobahn 1 in Hamburg

Auch auf der entgegengesetzten Seite stockt der Verkehr, wenn auch weniger dramatisch. Kurz vor Billstedt ist der Anhänger eines Schwertransporters liegen geblieben.

Der Verkehr läuft laut der Sprecherin daran vorbei, der Stau betrage einen Kilometer. Die Bergung des Anhängers könne allerdings noch dauern, weil dafür voraussichtlich ein Kran zum Einsatz gebracht werden müsse. Im Zusammenhang mit Schnee oder Glätte meldeten die Polizei und Feuerwehr keine nennenswerten Einsätze. Auf den Straßen in Hamburg sei es weitgehend ruhig. (mp)