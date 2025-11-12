Staugefahr im Hafen: Köhlbrandbrücke schon wieder dicht!

Wegen Arbeiten rund um die Straße, die zur Hamburger Köhlbrandbrücke führt, bleibt die wichtige Hafenverbindung erneut für ein Wochenende dicht. Für die A7 gibt es aber gute Nachrichten.

Die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen wird wegen Straßenarbeiten unterhalb der A7 erneut für ein ganzes Wochenende gesperrt. Vom kommenden Freitag, 22 Uhr, an bis zum Montag, 5 Uhr, wird die wichtige Hafenverbindung nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A7 ist in der Zeit nicht gesperrt.

Finale Sanierungsarbeiten geplant

Grund für die Arbeiten unterhalb der Autobahnbrücke ist der Ausbau der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen. Dafür wird auch im Straßenverlauf der Köhlbrandbrücke unter der Autobahn gearbeitet. Für das Wochenende sind für den Bereich die finalen Sanierungsarbeiten geplant. Zudem werden die provisorische Umfahrung zurückgebaut und der ursprüngliche Trassenlauf unter der A7 wiederhergestellt. Dafür seien umfangreiche Asphaltarbeiten für den Fahrbahnaufbau nötig, hieß es weiter.

Schon am Freitagvormittag wird die Zufahrt über die Finkenwerder Straße zur Köhlbrandbrücke deshalb für drei Stunden nur auf einem Fahrstreifen möglich sein.

Umleitungen sind ausgeschildert

Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr wird über die Finkenwerder Straße, die Waltershofer Straße, den Fürstenmoordamm, den Kattwykdamm, den Moorburger Hauptdeich, den Rethedamm und den Roßdamm umgeleitet.

Die Köhlbrandbrücke gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern im Hafen. Das 135 Meter hohe Bauwerk ist das Verbindungsstück zwischen dem Hafen und den Autobahnen A1 und A7 und wird vor allem von zahlreichen Lastwagen genutzt. (dpa/mp)