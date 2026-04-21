Staufalle seit Monaten: Kollaustraße diese Woche endlich wieder frei

Monatelang ging gar nichts auf der wichtigen Verkehrsader in Niendorf – jetzt gibt es Entlastung für Autofahrer: Die Kollaustraße auf Höhe Papenreye soll zum Ende dieser Woche wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden – vorerst zumindest.

Durch einen Wasserrohrbruch Anfang Januar war die Fahrbahn unterspült worden. Das hatte die Sperrung aller Spuren nötig gemacht – und den Bereich um die Baustelle in eine Staufalle verwandelt.

Kollaustraße: Abschließende Asphaltierung Ende Mai

Die Straße wird zunächst in einem vorläufigen Zustand wiederhergestellt. Schon jetzt laufen die Arbeiten so weit, dass der Verkehr bis Ende der Woche wieder über alle Fahrspuren fließen kann.

Komplett fertig ist die Fahrbahn aber noch nicht: Die abschließenden Asphaltierungsarbeiten auf rund 1300 Quadratmetern sind für das letzte Mai-Wochenende geplant. Dann soll der Kreuzungsbereich noch einmal vorübergehend voll gesperrt werden, danach aber wieder uneingeschränkt nutzbar sein.

„Hamburg Wasser“ hatte in den vergangenen Wochen nicht nur die beschädigte Trinkwasserleitung erneuert, sondern auch Teile der Trink- und Abwasserinfrastruktur modernisiert und die Leitungsführung optimiert. Die Trinkwasserversorgung der betroffenen Haushalte war bereits am 3. Januar, dem Tag des Rohrbruchs, wiederhergestellt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mega-Baustelle auf wichtiger Verkehrachse: Monatelang immer wieder Vollsperrungen

Besonders aufwendig waren die Arbeiten wegen der vielen eng beieinander liegenden Versorgungsleitungen im Erdreich. Nach Angaben von „Hamburg Wasser“ soll die neue Leitungsführung dafür sorgen, dass mögliche künftige Reparaturen mit geringeren Verkehrsbehinderungen verbunden sind. (tst)