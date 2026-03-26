Stau schon am Wochenende vor Ostern: ADAC warnt Autofahrer in Hamburg

Autofahrer aufgepasst: Der ADAC rechnet schon am Wochenende vor Ostern mit vielen Staus um Hamburg und in Richtung Nord- und Ostsee.

Am Freitag (27. März) beginnen in neun Bundesländern die Osterferien – in drei weiteren haben diese bereits angefangen. Schon vor den Osterfeiertagen reisen viele Urlauber an die Küsten Schleswig-Holsteins und nach Dänemark. Auch die Regionen um Rostock, Rügen und Usedom sind bei Urlaubern beliebt. An den Zufahrtsstraßen rechnet der ADAC mit erheblichen Verzögerungen.

Stauschwerpunkte könnten folgende Abschnitte sein:

A1 (Lübeck – Hamburg – Bremen)

A7 (Hannover – Hamburg – Flensburg)

A23 (Hamburg – Heide)

A24 (Hamburg – Berlin)

A20 (Lübeck – Rostock – Stettin)

Auch am Elbtunnel, im Bereich der Norderelbbrücke und auf der B75 rechnet der ADAC mit Staus. An der Neuen Elbbrücke wird gebaut, die Fahrspuren sind reduziert. Der ADAC-Tipp: Diesen Bereich weiträumig umfahren.

Freitag und Samstag vor Ostern könnte es besonders viel Stau geben

Besonders voll könnte es am Freitagnachmittag werden – viele Familien starten direkt nach Schul- und Arbeitsende in die Ferien. Am Samstag ist in vielen Ferienunterkünften traditionell Bettenwechsel. Das bedeutet Stau auf den Nord-Süd- und Küstenrouten.

Am Autozug nach Sylt müssen Gäste mit längeren Wartezeiten rechnen. Wer am Freitagnachmittag oder Abend unterwegs ist, sollte deutlich mehr Zeit einplanen.

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Der empfiehlt allen Autofahrern, auf die frühen Morgenstunden oder den späteren Abend auszuweichen, aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und ausreichend Zeit für die Reise einzuplanen. (mp)