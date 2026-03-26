mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Stau auf der A1

Am Freitagnachmittag und am Samstag könnte es um Hamburg und in Richtung Nord- und Ostsee besonders voll werden. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Stau schon am Wochenende vor Ostern: ADAC warnt Autofahrer in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Autofahrer aufgepasst: Der ADAC rechnet schon am Wochenende vor Ostern mit vielen Staus um Hamburg und in Richtung Nord- und Ostsee.

Am Freitag (27. März) beginnen in neun Bundesländern die Osterferien – in drei weiteren haben diese bereits angefangen. Schon vor den Osterfeiertagen reisen viele Urlauber an die Küsten Schleswig-Holsteins und nach Dänemark. Auch die Regionen um Rostock, Rügen und Usedom sind bei Urlaubern beliebt. An den Zufahrtsstraßen rechnet der ADAC mit erheblichen Verzögerungen.

Stauschwerpunkte könnten folgende Abschnitte sein:

  • A1 (Lübeck – Hamburg – Bremen)
  • A7 (Hannover – Hamburg – Flensburg)
  • A23 (Hamburg – Heide)
  • A24 (Hamburg – Berlin)
  • A20 (Lübeck – Rostock – Stettin)

Auch am Elbtunnel, im Bereich der Norderelbbrücke und auf der B75 rechnet der ADAC mit Staus. An der Neuen Elbbrücke wird gebaut, die Fahrspuren sind reduziert. Der ADAC-Tipp: Diesen Bereich weiträumig umfahren.

Freitag und Samstag vor Ostern könnte es besonders viel Stau geben

Besonders voll könnte es am Freitagnachmittag werden – viele Familien starten direkt nach Schul- und Arbeitsende in die Ferien. Am Samstag ist in vielen Ferienunterkünften traditionell Bettenwechsel. Das bedeutet Stau auf den Nord-Süd- und Küstenrouten.

Am Autozug nach Sylt müssen Gäste mit längeren Wartezeiten rechnen. Wer am Freitagnachmittag oder Abend unterwegs ist, sollte deutlich mehr Zeit einplanen. 

Das könnte Sie auch interessieren: Autobahn bei Hamburg voll gesperrt – und das bis Donnerstag

Der empfiehlt allen Autofahrern, auf die frühen Morgenstunden oder den späteren Abend auszuweichen, aktuelle Verkehrsmeldungen zu prüfen und ausreichend Zeit für die Reise einzuplanen. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test