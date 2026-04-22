Statt Pflegeheim: Hamburg startet sechs Modellprojekte für Wohnen im Alter

Wie können ältere Menschen trotz Pflegebedarf in ihrem Quartier bleiben? Modellprojekte setzen auf barrierearme Wohnungen sowie professionelle und nachbarschaftliche Unterstützung.

Sechs neue Modellprojekte sollen in Hamburg älter werdenden Menschen ein möglichst langes Leben im gewohnten Umfeld ermöglichen. Dabei würden in Zusammenarbeit ihrer Behörden mit Pflegekassen und Bezirksämtern innovative Maßnahmen erprobt, sagten Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (beide SPD) bei der Vorstellung des Projekts „Wohnen bleiben im Quartier” im Rathaus. Neu ist, dass die Pflegekassen an der Finanzierung beteiligt sind.

Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (l.) und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (beide SPD). (Archivbild) picture alliance/dpa/Marcus Brandt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (l.) und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (beide SPD). (Archivbild)

Der Fokus soll den Angaben zufolge auf Quartierspflegediensten, gemeinschaftlich nutzbaren Räumen, nachbarschaftlichen Aktivitäten, einer übergreifenden Quartierskoordination und einer barrierearmen Gestaltung des Wohnumfelds liegen.

Pflegekassen übernehmen hälftige Finanzierung

Die Projekte in den Bezirken Mitte, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek, Bergedorf und Harburg starten zum 1. Mai. Träger sind unter anderem die AWO Hamburg, die Immanuel Albertinen Diakonie, die ASB Sozialdienste und das DRK.

Über eine Laufzeit von drei Jahren beträgt das Fördervolumen 5,2 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte durch die Pflegekassen und Hamburgs Stadtentwicklungsfonds „Lebendige Quartiere”.

Hilfe soll näher zu den Menschen gebracht werden

Sie fußen auf bereits bestehenden Projekten, wie den schon vor zehn Jahren ins Leben gerufenen „Lebendigen Nachbarschaften” (LeNa) der städtischen Wohnungsgesellschaft Saga, von denen es Pein zufolge inzwischen fünf gibt. Hinzu kommen über die Stadt verteilt 15 LeNa-ähnliche Projekte.

Für viele älter werdende Menschen sei die Frage entscheidend: „Wie kann Hilfe so organisiert werden, dass ein Leben zu Hause auch bei Unterstützungsbedarf möglich bleibt?”, sagte Schlotzhauer. Hier wolle man mit den Modellprojekten ansetzen. „Wir bringen Hilfe näher zu den Menschen – direkt vor Ort – und sorgen dafür, dass sie einfacher erreichbar ist.”

Professionelle Pflege soll demnach mit nachbarschaftlicher Unterstützung verbunden und verlässliche Anlaufstellen im Quartier geschaffen werden.

Professionelle und nachbarschaftliche Hilfen verbinden

„Viele Menschen möchten in der eigenen Wohnung oder zumindest im vertrauten Quartier alt werden”, sagte Pein. „Dafür braucht es mindestens barrierearme Wohnungen und ein Umfeld, das auf den erhöhten Pflege- und Assistenzbedarf eingeht.”

Sie verwies auf entsprechende Projekte der städtischen Wohnungsgesellschaft Saga. „Sie bieten barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen mit und ohne Pflege- und Assistenzbedarf und verbinden das mit einem Quartierspflegedienst und Begegnungsangeboten und gegenseitiger nachbarschaftlicher Unterstützung.”

Das könnte Sie auch interessieren: Gerade erst energetisch saniert: Mieter müssen raus, Wohnhaus wird abgerissen

Mit den sechs neuen Modellprojekten würden Versorgungslücken geschlossen, Zugänge zu Unterstützungsangeboten vereinfacht und die Selbstständigkeit von pflegebedürftigen Menschen gestärkt, sagte Pein. (dpa/mp)