23 Jahre lang gab es im Tibarg Center (Niendorf-Markt) Burger und Pommes von „McDonald’s“. Dann war Schluss. Nun hat hier das „Nash & Smash“ eröffnet – das erwartet die Gäste.

Lange war die kleine Fläche im Tibarg Center eine Baustelle. Doch nun hat das „Nash & Smash“ eröffnet – und ersetzt die ehemalige „McDonald’s“-Filiale. Der Burger-Riese war von Beginn an Mieter im Einkaufscenter, machte aber nach 23 Jahren Schluss. Burger und Pommes gibt es aber auch weiterhin.

Narresh Gaba hat alle Hände voll zu tun: Der Gastronom betreibt nicht nur das italienische Lokal „The Eatalian“ im Tibarg Center, sondern nun – direkt gegenüber – auch das „Nash & Smah“. Das Center-Management hatte ihn gebeten, die ehemalige „McDonald’s“-Fläche auch zu übernehmen. „Für mich stand fest, dass es hier auch weiterhin Burger geben soll, sonst hätte was gefehlt. Vor allem die Kinder freuen sich sehr“, so Gaba zur MOPO. Den Namen habe er nach seinem Spitznamen „Nash“ ausgewählt.

Nach „McDonald’s“: Burgerladen „Nash & Smash“ hat im Tibarg Center eröffnet

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Für seine Smashburger wird das Rinderhack mit einer Edelstahl-Presse fest auf die Grillplatte gedrückt – für wenige Sekunden. „Smashen“ (zerschmettern) nennen die Gastro-Experten das. Denn das Geheimnis des Smashburgers sind die Röstaromen: Das Fleisch ist innen saftig und außen knusprig, vor allem an den Rändern.

Wo früher „McDonald’s“ war: So sieht es im Innern des „Nash & Smash“ aus. Risch

8,90 Euro kostet im „Nash & Smash“ der klassische Cheeseburger ohne Beilage. Einen Kinder-Burger mit 60 Gramm Rindfleisch gibt es für 5,90 Euro. Im Mittagsangebot (11 bis 14 Uhr) kostet jeder Burger mit Pommes und einem Softgetränk 12,90 Euro. „Mir ist es wichtig, faire Preise zu haben“, so Gaba.

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Bestseller sei bisher der BBQ-Burger mit Paprika-Relish, Bacon und Röstzwiebeln (10,90 Euro). Auf der Karte stehen auch Burger mit Falafel, Hähnchenfleisch und mit Alaska-Seelachs. Außerdem gibt es Pommes, Süßkartoffelpommes, Currywurst und Fish & Chips.

Die Gäste können auch vor dem Restaurant sitzen. Risch

Das Besondere: Die Speisekarten seiner beiden Restaurants hat Narresh Gaba zusammengelegt. Die Gäste können im Pizza-Lokal nun auch die Burger bestellen und umgekehrt.