Eine beschauliche Kleingartenanlage an der Grenze zwischen Wandsbek und Tonndorf soll zum Neubaugebiet werden. Etwa 150 neue Wohnungen plant die Stadt, ganz in der Nähe der zukünftigen Linie S4. Die Wandsbek-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will damit auch ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen. Die MOPO zeigt auf, was genau geplant ist und wie die Bürger dabei mitreden können.

