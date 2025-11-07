mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Kleingärten des Vereins „Klein Üglei“ an der Grenze zwischen Wandsbek und Tonndorf sollen Neubauten weichen.

Die Kleingärten des Vereins „Klein Üglei“ an der Grenze zwischen Wandsbek und Tonndorf sollen Neubauten weichen. Foto: Florian Quandt

  • Wandsbek/Tonndorf

paidStatt Kleingärten: Hier entstehen 150 neue Wohnungen

kommentar icon
arrow down

Eine beschauliche Kleingartenanlage an der Grenze zwischen Wandsbek und Tonndorf soll zum Neubaugebiet werden. Etwa 150 neue Wohnungen plant die Stadt, ganz in der Nähe der zukünftigen Linie S4. Die Wandsbek-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will damit auch ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen. Die MOPO zeigt auf, was genau geplant ist und wie die Bürger dabei mitreden können.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test