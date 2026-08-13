Trümmer liegen nach dem Teilabriss des einsturzgefährdeten Hauses an der Holstenstraße 195/197 im Hinterhof. Johanna Schneeberger

Dr. Markus Hennenecke, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, ist Experte für Baustatik. Die MOPO sprach mit dem Prüf-Ingenieur über Alarmsignale für Mieter, kippende Wände und warum ein Haus wie in der Holstenstraße plötzlich nicht mehr betreten werden darf.

MOPO: Viele Mieter in Altbauten kennen Risse, ab wann muss man sich Sorgen machen?

Dr. Markus Hennecke: Solange ein Riss da ist und sich nicht verändert, ist er eher unproblematisch. Wenn ich aber aufwache, plötzlich ist ein Riss da, und am nächsten Tag ist der schon größer, sollte man als Mieter auf den Eigentümer oder die Hausverwaltung zugehen. Der Eigentümer ist für die ständige Pflege seines Objektes zuständig. Wesentlich ist immer die Frage: Verändert sich kurzfristig etwas?

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Was ist mit verzogenen Fenstern?

Das ist schon krass. Wenn Fenster anfangen, nicht mehr zu funktionieren, oder der Fußboden absackt, dann würde ich sagen: Das ist komisch, da sollte man sofort den Vermieter informieren.

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Markus Hennecke, Mitglied des Vorstands der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Anna Schnauss hfr

Warum sind Gebäude nach so langer Zeit plötzlich einsturzgefährdet? Die haben ja sogar Kriege und Bomben überlebt.

Es gibt eventuelle Veränderungen im Baugrund, die Materialien sind älter geworden – und wenn man als Eigentümer die Häuser nicht entsprechend und regelmäßig wartet, kann es zu dieser Situation kommen.

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Können frühere Umbauten Jahre später plötzlich zum Problem werden, etwa wenn eine tragende Wand entfernt wurde?

Wenn eine Wand herausgenommen wurde und danach ist nichts zu sehen, dann ist das nicht die Ursache für etwas, das erst viele Jahre später passiert, solange keine höheren Lasten dazukommen oder sich im Boden etwas verändert. Es kann natürlich sein, dass Materialien altern oder feucht werden.

Viele Gründerzeithäuser stehen Wand an Wand. Kann man mittendrin einfach ein Haus abreißen?

Früher hat man durchaus versucht, Geld zu sparen, und sich auf eine gemeinsame Kommunwand geeinigt – also zwei Häuser sitzen auf einer Wand. Dann muss man in Unterlagen schauen oder mit Suchschlitzen prüfen: Sind das zwei Wände oder eine? Man sieht bei Abbrüchen oft, dass Gebäude durchgesteift werden, also abgestützt.

Können Verkehr oder eine Baustelle vor dem Haus ein Gebäude instabil machen?

Verkehr bringt Erschütterungen in den Boden, das kann zu Rissen führen. Aber dass dadurch ein Gebäude einsturzgefährdet wird, passiert eher nicht. Wenn auf dem Nachbargrundstück Spundbohlen eingebracht werden, rüttelt es richtig, und auch das überleben Häuser meistens.

Wie entscheidet ein Bauprüfer, ob Menschen noch ins Haus dürfen, etwa, um noch Sachen herauszuholen?

Man wägt sehr genau ab, und irgendwann gibt es den Punkt, an dem man sagen muss: Diese Verantwortung kann ich nicht mehr übernehmen. Man kann dann nicht einmal mehr Bauarbeiter hineinlassen, die etwa Stützen anbringen. Wenn ein Gebäude einsturzgefährdet ist, heißt das nicht, dass es gleich umfällt.

Worauf schauen Sie genau?

Auf Risse, aber auch darauf, ob und wie umgebaut wurde. Wenn ein Träger eingezogen wurde: Wie sehen die Auflager aus? Fangen Wände an, herauszukippen? Beulen sie sich aus? Decken belasten Wände nicht nur, sie halten sie auch stabil. Wenn Wände anfangen auszubeulen, muss man handeln.

Und dann kann man nicht mal noch schnell seine Dokumente rausholen?

Die Lage kann sehr schnell kippen. Nehmen Sie die Carolabrücke in Dresden: Da war kurz vorher noch eine Straßenbahn drübergefahren, und Minuten später stürzte sie ein. Von außen ist das schwer zu verstehen, weil Häuser stabil aussehen, aber es gibt wirklich die Situation, dass die Statik schlagartig versagt, das ist nichts Theoretisches.