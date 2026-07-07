Start-ups werden in Hamburg immer häufiger und vermehrt mithilfe von KI gegründet. (Symbolbild) picture alliance / Zoonar | benis arapovic

Hamburg hat vom Gründungsrekord in Deutschland im ersten Halbjahr besonders profitiert. Die Stadt verzeichnete 212 Neugründungen und damit in absoluten Zahlen den stärksten Zuwachs unter den größten deutschen Städten, wie der Startup-Verband aus Berlin mitteilte. Demnach überholte die Hansestadt erstmals seit Jahren dabei München. Verglichen wurden die Zahlen mit dem zweiten Halbjahr 2025.

Für die Studie wertete die Analysefirma Startupdetector Handelsregisterdaten aus. „Wir sehen die größten Zuwächse gerade dort, wo Start-ups auf starke Industrie und exzellente Hochschulen treffen – von Hamburg über Hessen bis Baden-Württemberg”, sagte Felix Engelmann, Co-Gründer von Startupdetector.

Warum die Zahl der Gründungen in Hamburg zugenommen hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Stadt unterstützt Gründerinnen und Gründer wie andere Metropolen mit verschiedenen Angeboten. So stellte die Wirtschaftsbehörde am Montag eine digitale Plattform vor, die etablierte Unternehmen und Start-ups zusammenbringen soll.Mehr Gründungen als in den Vorjahren

Anzeige

Bundesweit wurden dem Verband zufolge von Januar bis Juni 3053 Start-ups gegründet – mehr als im gesamten Jahr 2024. „Über 3000 neue Start-ups in sechs Monaten – so viel Gründungsdynamik gab es in Deutschland noch nie”, sagte die Vorsitzende des Startup-Verbands, Verena Pausder. Künstliche Intelligenz senke die Hürden für Gründungen; jedes dritte Start-up setze nun darauf. (dpa/mp)