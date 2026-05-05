Start des OMR-Festivals – mit Hollywood-Glanz und einem bärenstarken Promi

Jahr für Jahr verwandelt das OMR-Festival das Messegelände in den „Place to Be“ der Digitalbranche. Zudem gibt es viel Promi-Auflauf. Diesmal zum Start dabei: Hollywood-Glanz und ein Ex-Boxer.

Die Digital- und Onlinemarketingmesse OMR wird am Dienstag und Mittwoch wieder Zehntausende Menschen in die Hamburger Messehallen locken. Rund 70.000 Menschen erwarten OMR-Gründer Philipp Westermeyer und sein Team zu dem zweitägigen Branchentreff der Digital- und Marketingszene.

Höhepunkt am Dienstag: Auftritt von Wladimir Klitschko

Zu den Höhepunkten am ersten Messetag zählen die Auftritte des ehemaligen Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko und von Hollywood-Regisseur Roland Emmerich. Am Mittwoch werden unter anderem Model Heidi Klum und der einstige Football-Star Tom Brady auf der Hauptbühne erwartet.

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Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. In diesem Jahr wartet das Digital-Spektakel mit sechs Bühnen, rund 1000 Ausstellern und 800 Speakern auf. (dpa/mp)