Festwiese

Auf dieser Wiese soll die neue Flüchtlingsunterkunft in Duvenstedt gebaut werden (Archivbild). Foto: Florian Quandt

  • Duvenstedt

paidFlüchtlingsunterkunft in Duvenstedt: Start erneut verschoben – das sagt der Senat

Eigentlich sollte die neue Flüchtlingsunterkunft in Duvenstedt längst bereitstehen – denn Hamburg braucht weiterhin dringend mehr Platz für Geflüchtete. Doch Nachbarn gingen rechtlich gegen den umstrittenen Bau vor. Und so änderte die Stadt ihre ursprünglichen Pläne: Wie jetzt bekannt wurde, verschiebt sich die Öffnung erneut. Die Begründung des Senats hält CDU-Chef Dennis Thering für „unverschämt“.

