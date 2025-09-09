Eigentlich sollte die neue Flüchtlingsunterkunft in Duvenstedt längst bereitstehen – denn Hamburg braucht weiterhin dringend mehr Platz für Geflüchtete. Doch Nachbarn gingen rechtlich gegen den umstrittenen Bau vor. Und so änderte die Stadt ihre ursprünglichen Pläne: Wie jetzt bekannt wurde, verschiebt sich die Öffnung erneut. Die Begründung des Senats hält CDU-Chef Dennis Thering für „unverschämt“.

