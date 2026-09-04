Der Start ins Wochenende wird noch ungemütlich. Doch am Sonntag kündigt sich ein Comeback des Sommers an.

Das Wochenende startet in Hamburg ungemütlich: Am Freitag gibt es kräftigen Regen und Gewitter, auch am Samstag bleibt es wechselhaft. Erst am Sonntag wird es wieder sommerlicher.

Am Freitag bleibt es bedeckt, gebietsweise fällt länger anhaltender und teils kräftiger Regen. Auch Gewitter sind möglich. Am Nachmittag lässt der Regen nach, einzelne Schauer und Gewitter bleiben aber möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad. Dazu treten verbreitet starke bis stürmische Böen auf.

Wetter in Hamburg: starke Bewölkung und Schauer

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In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf etwa zwölf Grad.

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Am Samstag wechseln sich Wolken und Schauer ab, vereinzelt kann es gewittern. Zum Abend beruhigt sich das Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 19 Grad. Häufig sind stürmische Böen möglich.

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In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, überwiegend aber trocken. Die Temperaturen sinken auf rund 12 Grad.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter dann deutlich freundlicher: Es wird vielfach heiter und trocken bei 18 bis 22 Grad. Auch die Nacht zum Montag startet gering bewölkt oder klar. Später ziehen von Westen mehr Wolken auf, vereinzelt können im Norden ein paar Tropfen fallen. Die Tiefstwerte liegen bei etwa zwölf Grad.

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Montag bis zu 26 Grad in Hamburg

Zum Wochenstart wird es wieder wechselhafter. Am Montag ist es wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise fällt Regen oder es ziehen Schauer durch. Gleichzeitig wird es deutlich wärmer: In Hamburg und im Herzogtum Lauenburg sind bis zu 26 Grad möglich.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark bewölkt. Stellenweise fällt etwas Regen oder ein kurzer Schauer. Die Temperaturen gehen auf rund 14 Grad zurück. (tst)