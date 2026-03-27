Hilfe für Familien: Wer sich keinen Urlaub leisten kann, kommt trotzdem nach Sylt

Eigentlich verbringen in der Sylter „Strandperle“ Kinder und Jugendliche ihre Klassenfahrten und Bildungsreisen. Doch in den Sommerferien lädt der Betreiber belastete Familien für eine Woche zum Dünen-Urlaub ein. Hier erfahren Sie, wo man sich für den Familienurlaub bewerben kann und was die Voraussetzungen sind.

Etliche Familien in Hamburg können sich keinen Urlaub leisten. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. Der Träger „Das Hamburger Kind“ hat deshalb 2025 in seinem Jubiläumsjahr das Projekt „Familienreisen“ ins Leben gerufen. Daran nahmen schon mehr als 70 Kinder und Eltern teil. Das Feedback fiel durchweg positiv aus: Viele berichteten, wie wertvoll die gemeinsame Auszeit am Meer für sie war und wie sehr sie die Gelegenheit geschätzt haben, Abstand vom Alltag zu gewinnen.

Strandperle Sylt: Klassenreisen und Familienurlaub

In diesem Jahr sollen erneut Familien in den Genuss einer Woche Sylt kommen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen und als Familie neue Kraft zu schöpfen. Die Reisen richten sich an Hamburger Familien mit Kindern im Alter bis 18 Jahren, insbesondere an Familien, die vor finanziellen Herausforderungen, familiären Veränderungen, Erkrankungen oder anderen belastenden Situationen stehen.

Ein großes Außengelände mit viel Platz zum Spielen bietet die Strandperle. Hamburger Kind Ein großes Außengelände mit viel Platz zum Spielen bietet die Strandperle.

In den Hamburger Schulferien verbringen die Familien jeweils sechs Tage in der „Strandperle“ in Kampen auf Sylt. Familien müssen für die Reise einen Eigenanteil von 10 bis 15 Euro pro Übernachtung und Person bezahlen. Alles andere ist inklusive. Sollte kein Deutschlandticket vorhanden sein, übernimmt der Träger die Kosten der Anreise. Auch um die Verpflegung müssen sich die Familien nicht kümmern, Frühstück, Mittag- und Abendessen gibt es in der schönen lichtdurchfluteten Mensa mit Blick auf die Dünen.

„Das Hamburger Kind“: Förderung durch Schulverein

Das Gästehaus liegt eingebettet in die Dünenlandschaft zwischen List und Kampen und bietet mit direktem Strandzugang sowie großzügigen Außenflächen ideale Bedingungen für Erholung, Naturerlebnisse und gemeinschaftliche Erfahrungen.

Begleitet wird die Woche von einem vielfältigen Rahmenprogramm mit gemeinsamen Aktivitäten an der frischen Luft. Dabei stehen Erlebnisse in der Natur, kreative Angebote und das Miteinander in der Gruppe im Vordergrund.

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Hamburger Familien können sich ab sofort online für die kommenden Familienreisen bewerben. Bewerbungsschluss ist der 6. April 2026. Alle Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Terminen und Bewerbungsfristen finden sich unter: https://hamburgerkind.de/familienreise-strandperle-sylt/

Ermöglicht wird das Projekt durch die Stiftung Hamburger Schulverein von 1875, die als alleinige Gesellschafterin die Bildungsarbeit des Hamburger Kindes unterstützt. Die Stiftung übernimmt den Großteil der Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm. Die Familien leisten lediglich einen kleinen Eigenanteil, damit das Angebot möglichst vielen zugänglich bleibt. Weitere Förderer werden gebraucht und sind sehr willkommen.