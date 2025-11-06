Die asiatische Küche ist in Hamburg sehr beliebt – es gibt fast 200 Restaurants in der Stadt, die Speisen aus China, Vietnam oder anderen Ländern Asiens anbieten. Aber was macht ein gutes chinesisches Restaurant aus? Wie muss es beim Vietnamesen schmecken? Der aus dem Fernsehen bekannte Star-Koch und Gastronom „The Duc Ngo“ gibt Tipps.

Chinesisch, Vietnamesisch, Japanisch: Asiens Küchen sorgen für einen Trend nach dem anderen. Aber was davon ist wirklich authentisch und gut? Darüber haben wir mit „The Duc Ngo“ gesprochen. Der 51-jährige Spitzenkoch betreibt 15 Restaurants von Berlin bis Baden-Baden. Gerade ist sein Kochbuch „The Duc Ngo: Neue asiatische Küche“ erschienen. Im Interview erzählt er, was ein gutes Restaurant für ihn ausmacht und wie man es erfolgreich führt.

Herr Ngo, woran erkenne ich ein gutes Asia-Restaurant? Verschiedene Küchen Asiens auf ein und derselben Karte sind für Sie sicher kein Ausschlusskriterium.