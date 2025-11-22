Star-Autor Ken Follett: Einziger Deutschlandauftritt in Hamburg

Es ist ein Rätsel der Menschheit: Stonehenge – das uralte Bauwerk in Südwestengland. Wie kamen die tonnenschweren Steine auf ihren Platz und warum? Der Bestseller-Autor Ken Follet hat recherchiert und stellt uns sein neues Buch vor. Begleitet wird er von der britischen Archäologin und Stonehenge-Expertin Dr. Heather Sebire.

Am Dienstag, dem 25. November 2025 kommt der Star-Autor mit seinem neuen Werk „Stonehenge – uraltes Bauwerk und Rätsel der Menschheit“ ins CinemaxX Dammtor. In dem Roman nimmt Follet seine Leserinnen und Leser mit auf eine Zeitreise, die zurück zur Jungsteinzeit führt und Antworten auf die Fragen des mysteriösen Steinkreises bereithält.

Exklusiver und einziger Auftritt in Deutschland

Moderiert wird der große Stonehenge-Abend von Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser, den Hosts des Bücher-Podcasts eat.READ.sleep des NDR Kultur. Bei der Veranstaltung wird auch die britische Archäologin und Stonehenge-Expertin Dr. Heather Sebire vor Ort sein und den Abend fachkundig begleiten. (nai)

