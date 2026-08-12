Hamburgs öffentliche Toiletten sind sehr gut besucht — ein stilles Örtchen ganz besonders.

Die öffentlichen Toiletten in Hamburg erfreuen sich großer Beliebtheit – wie hier am Außenmühlenteich. Stadtreinigung Hamburg

Mehr als zwei Millionen Besuche allein in diesem Jahr – Hamburgs öffentliche Toiletten sind alles andere als stille Örtchen. Besonders an einigen Hotspots herrscht ordentlich Betrieb. Eine Anlage liegt dabei klar vorn.

Wer in Hamburg unterwegs ist und plötzlich dringend muss, ist auf sie angewiesen: die öffentlichen Toiletten der Stadt. Seit Januar 2017 betreibt die Stadtreinigung Hamburg (SRH) den Großteil der Anlagen. Und die Nutzungszahlen zeigen: Das Angebot wird kräftig angenommen.

Mehr als zwei Millionen Mal wurden die modernen Automatiktoiletten und niedrigschwelligen Anlagen nach Angaben der SRH allein 2026 bereits genutzt. Seit der Übernahme des Betriebs kommen sie insgesamt auf mehr als 17 Millionen Besuche.

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Dieses Hamburger Klo ist Spitzenreiter

Besonders viel Betrieb herrscht wenig überraschend dort, wo täglich viele Menschen unterwegs sind. Spitzenreiter ist 2026 bislang (Stand: 11. August) die öffentliche Toilette am Hansaplatz in St. Georg: Dort wurden bereits 202.375 Nutzungen gezählt.

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Auf Platz 2 folgt die Anlage am August-Bebel-Park beim Hauptbahnhof mit 180.509 Besuchen. Auch rund um Hamburgs berühmteste Partymeile ist der Bedarf groß: Die öffentliche Toilette an der Reeperbahn wurde in diesem Jahr bereits 125.392 Mal genutzt.

Damit kommen allein diese drei Standorte auf mehr als eine halbe Million Toilettenbesuche.

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Hamburgs Toiletten bekommen immer mehr Extras

Die Stadtreinigung hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren auch an der Qualität der Anlagen gearbeitet. Reinigungsintervalle wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Außerdem wurden Toiletten renoviert und saniert.

Einige Standorte sollen inzwischen deutlich mehr bieten als nur WC und Waschbecken. So gibt es teilweise Trinkwasserbrunnen, Wickeltische oder Fahrradstationen.

„Die hohen Nutzungszahlen der von der SRH betriebenen öffentlichen Toiletten zeigen, wie wichtig und gut angenommen unser Angebot ist“, sagt SRH-Geschäftsführerin Daniela Enslein. Man stehe für Qualität und Zuverlässigkeit und entwickle das Angebot kontinuierlich weiter.

Dass einige Anlagen mittlerweile mit zusätzlichen Angeboten ausgestattet seien, mache die öffentlichen Toiletten laut Enslein „noch alltagstauglicher“. (mp)