Hamburg

Stadtreinigung startet Sammelaktion von Schrotträdern

Jens Kerstan arbeitet mit Trennschleifer an einem Schrottrad im Stadtreinigungsfahrzeug in Hamburg.
Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg verladen markierte Schrottfahrräder in einen Lkw; bei der Aktion hilft auch Umweltsenator Jens Kerstan mit.

Die Stadtreinigung Hamburg möchte in den kommenden Wochen hunderte verlassene Fahrräder aus dem Verkehr nehmen. Eine Sammelaktion in Hamburg-Mitte gibt den Startschuss.

Die Stadtreinigung Hamburg startet eine Sammelaktion von Schrotträdern. Zuvor markierte Fahrräder werden dabei entfernt. Die in Hamburg-Mitte beginnende Aktion soll in den kommenden Wochen auf weitere Bezirke ausgeweitet werden.

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Wie eine Pressesprecherin der Stadtreinigung Hamburg sagte, haben Mitarbeiter der Bezirksämter hunderte auffällige Fahrräder mit Warnhinweisen markiert. Zweiräder, die nach der Verwarnung für mindestens 14 Tage stehen blieben, würden nun eingesammelt. Ziel sei die Freilegung blockierter Fahrradstellplätze. Gestartet wird die Aktion heute um 13 Uhr. (dpa/mp)

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