Hamburg

Stadtreinigung startet Sammelaktion von Schrotträdern

Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg verladen markierte Schrottfahrräder in einen Lkw; bei der Aktion hilft auch Umweltsenator Jens Kerstan mit. picture alliance /ABBfoto

Die Stadtreinigung Hamburg möchte in den kommenden Wochen hunderte verlassene Fahrräder aus dem Verkehr nehmen. Eine Sammelaktion in Hamburg-Mitte gibt den Startschuss.