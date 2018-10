Stadtreinigung im Großeinsatz: Hier fliegt der Herbst durch Hamburg

In Hamburg fallen jetzt ungefähr 3000 Elefanten von den Bäumen. Deren Gewicht entsprechen zumindest die 15.000 Tonnen Blätter, die derzeit hinabsegeln. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung sind im Dauereinsatz.

Um das Laub der rund 250.000 Straßenbäume zu beseitigen, wirbeln 90 Kehrmaschinen, rund 250 Laubpüster und mehr als 150 kleine Lkw durch die Stadt. Das eingesammelte Laub wird aufbereitet und dann kompostiert.

Auch viele Anwohner schwingen ihre Besen. Gesammeltes Laub kann bei Recyclinghöfen abgegeben oder zu einem festen Abholtermin an die Straße gestellt werden. Bitte das Laub nicht an den Fahrbahnrand oder in Rinnsteine fegen. Es könnte die Gullis verstopfen und bei starkem Regen für eine Überschwemmung sorgen.

Vorsicht vor Schädlingen!

Die Stadtreinigung rät: Augen auf bei Schädlingen, die sich im Laub tummeln könnten. Wer die Kastanien-Miniermotte sowie den Bräunepilz in den welken Blättern bemerkt, sollte sie keinesfalls privat kompostieren. Sie müssen professionell entsorgt werden.

Apropos entsorgen: Das Hamburger Laub landet am Ende in der Landwirtschaft. Es wird von unliebsamen Beigaben wie Müll und Steine getrennt und zu kleinen Pellets verarbeitet, die als Düngemittel auf Äckern und Feldern verwendet werden.