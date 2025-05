Stadtpark-Pläne ausgebremst: Auto-freies Wochenende erst in sieben Jahren möglich

Inliner statt Autos: Die Otto-Wels-Straße in Winterhude führt quer durch den Stadtpark, der dadurch allerdings in zwei Hälften geschnitten wird. Deshalb hatte die Bezirkspolitik in Hamburg-Nord Anfang des Jahres beschlossen, diesen Weg testweise an einem Sommer-Wochenende für Autos zu sperren. Doch daraus wird erst einmal nichts – für die nächsten sieben Jahre.

Das Ende Januar von der SPD, CDU und FDP beschlossene Konzept sah vor, die Otto-Wels-Straße als „Freizeitfläche“ zu nutzen, etwa zum Ballspielen, Radfahren, Straßenmalen oder Inlinern. „Unser Ziel ist es nicht, den Kfz-Verkehr aus dem Stadtpark zu verbannen“, betonte Carsten Gerloff von der SPD damals aber sofort. Deshalb sollte es in diesem Sommer erst einmal einen Testlauf für ein Wochenende geben.

Doch das Bezirksamt in Hamburg-Nord erteilte diesem Beschluss jetzt eine klare Absage: Aufgrund „zahlreicher parallel verlaufender Großmaßnahmen“ sei die „Realisierung eines freien Wochenendes nicht vor 2032 umsetzbar“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion.

Die Hamburger Energienetze würden ihre Arbeiten in der Otto-Wels-Straße zwar planmäßig diese Woche beenden und auch die Fahrbahnsanierung durch den Bezirk sei am 4. Juni fertig – allerdings werde die Otto-Wels-Straße aufgrund von anderen Bauarbeiten drumherum künftig dringend als Nord-Süd-Verbindung gebraucht.

Diese Baustellen sind rund um die Otto-Wels-Straße geplant

Darunter fällt etwa die Umgestaltung und Sanierung der Saarlandstraße vom 30. Juni bis voraussichtlich 31. Dezember 2027 sowie die Neugestaltung des Eppendorfer Marktplatzes vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026. Und dann ist da auch noch die künftige U-Bahn-Linie U5, deren riesiger Baustellen-Schacht am Jahnring/Überseering voraussichtlich von Oktober 2026 bis März 2032 bestehen bleibt.

Die Grüne Fraktion fordert jetzt in einem neuen Antrag, dass das Pilotprojekt wenigstens an einem Sonntag in den Sommerferien stattfinden sollte. „In Hamburg wird keine größere Straßenbaustelle geplant, ohne dass geprüft wurde, ob auch zu Spitzenzeiten der Autoverkehr halbwegs aufrechterhalten bleibt“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Schmidt. „Und wenn an Wochenenden in den Sommerferien nur ein Bruchteil der Autos unterwegs ist, soll es trotzdem unmöglich sein, für einen einzigen Sonntag zu sperren? Das ist unglaubwürdig. Deshalb fordern wir genau dies.“

Reiffert/Grüne Hamburg Nord

Schmidt war es auch gewesen, der bereits im November 2024 die Idee präsentiert hatte, den Stadtpark für Autos zu sperren – nur eben nicht an einem Wochenende, sondern während des gesamten Sommers. Aufsehen erregt hatte er vor allem mit seinem damals verschickten Foto, das ihn mit einem rosafarbenen Flamingo und bunten Hemd im Stadtpark zeigte. Über den neuen Antrag einer Sonntags-Sperrung entscheidet der Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude am 2. Juni.