„Stadt mit Mittelaltercharme“: Neuer Direktflug ab Flughafen Hamburg

Ab kommenden März kann man ab dem Hamburger Flughafen alle drei baltischen Staaten per Direktflug erreichen – nach Riga und Vilnius wurde nun auch Tallinn in den Flugplan aufgenommen. Die estnische Hauptstadt lockt mit mittelalterlichem Charme und modernem Flair, wirbt der Hamburger Flughafen.

Los geht es am 29. März 2026: Wie der Airport Hamburg mitteilte, sind im Sommerflugplan wöchentlich je ein Direktflug am Donnerstag und einer am Sonntag vorgesehen. Ab September kann man dann am Mittwoch und am Sonntag fliegen.

„Wir freuen uns sehr, dass airBaltic im kommenden Sommerflugplan Tallinn in das Streckennetz ab Hamburg aufnimmt. Mit dieser Verbindung unterstreicht airBaltic nicht nur das kontinuierliche Wachstum und Engagement am Hamburg Airport, sondern sorgt auch dafür, dass alle drei baltischen Hauptstädte direkt und komfortabel mit Norddeutschland verbunden sind“, so Dirk Behrens vom Airport.

In der Mitteilung werden Sehenswürdigkeiten wie die Alexander-Newski-Kathedrale, die „innovative Start-up-Szene“ sowie das „pulsierende Nachtleben“ beworben. „Ob ein Besuch des estnischen Meeresmuseums, eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn oder ein Spaziergang durch den Kadriorg-Park – Tallinn ist ein ideales Ziel für Städtereisende, die das Besondere suchen“, heißt es.

Natürlich freut sich auch der Mantas Vrubliauskas von der Airline: „Die neue Verbindung macht es für Geschäftsreisende und Urlauber in beiden Regionen noch einfacher, zusammenzukommen“. (prei)