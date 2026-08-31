Die Stadt Hamburg mietet das neue Hotel „The Niu“ im Harburger Binnenhafen zunächst temporär für die Flüchtlingsunterbringung an. Das stößt auf heftige Kritik.

Erst im Mai hatte das Designhotel „The Niu“ im Harburger Binnenhafen eröffnet, nicht zuletzt als Teil einer teuren, privat und öffentlich finanzierten Aufwertung des Quartiers. Nun soll es schon wieder für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Die Stadt mietet die Zimmer für Geflüchtete – und das, obwohl erst vor Kurzem angekündigt worden war, die teure Hotelunterbringung zu reduzieren. Vor Ort gibt es massive Kritik an dem Schritt.

3800 Geflüchtete leben derzeit in Harburg in der Erstaufnahme und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, so die Sozialbehörde. Bevor die Zahl im kommenden Jahr durch die Schließung der Standorte am Schwarzenbergplatz (512 Plätze), Am Röhricht (550 Plätze) und im Herbst dieses Jahres durch die Schließung der Fegro-Halle an der Schlachthofstraße (650 Plätze) sinken soll, wird sie aber erstmal steigen. Zunächst vom 1. September bis Silvester 2026 mietet „Fördern & Wohnen“ laut Sozialbehörde 340 Plätze im „The Niu“ an – das Magazin „harburg-aktuell“ berichtet sogar davon, dass das Hotel bereits für zwei Jahre gemietet wurde.

Hotelplätze für 340 Geflüchtete – was kostet die Stadt das?

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Das sorgt im Bezirk für Verwunderung – schließlich hatte die Stadt erst kürzlich angekündigt, die kostenintensive temporäre Unterbringung in Hotels reduzieren zu wollen. „Der Senat kann nicht den Abbau teurer Hotelunterbringung ankündigen und gleichzeitig ein gerade eröffnetes Hotel für Jahre vollständig binden!“, sagt Dirk Kannengießer, Vorsitzender der FDP-Fraktion Harburg.

Er kritisiert, dass das Hotel und mögliche Besucher eigentlich Teil eines umfassenden Konzepts für den Standort waren: „Investoren setzen Millionen ein, Gastronomie und Unternehmen sollen für Belebung sorgen. Dann wird ein zentraler Baustein dieses Konzepts kurzfristig seiner eigentlichen Funktion entzogen.“ Den Angaben der Fraktion zufolge wurden im Umfeld des Hotels rund 60 Millionen Euro aus privaten und städtischen Mitteln in die Aufwertung des Quartiers investiert.

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Auch CDU und SPD kritisieren die Entscheidung massiv. „Ich bin sehr verärgert“, sagte der Harburger Co-Fraktionsvorsitzende Frank Richter etwa dem NDR. Die Entscheidung verwundert umso mehr, da die Sozialbehörde aktuell mehrere Standorte im Raum Harburg schließt, unter anderem in der Schlachthofstraße.

Das Hotel im Harburger Binnenhafen von außen. The Niu/Novum Hospitality Die Lobby des „The Niu“. The Niu/Novum Hospitality Blick in ein Zimmer in dem Hotel. The Niu/Novum Hospitality

Nach Informationen von „harburg-aktuell“ zahlt die Stadt für die Zimmer den doppelten Preis. Auf MOPO-Anfrage äußert sich die Sozialbehörde nicht dazu. „Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist derzeit mit 102,8 Prozent stark ausgelastet. Wir führen deshalb temporäre und kostenintensive Unterbringungsformen dort zurück, wo es die Gesamtsituation zulässt“, so eine Sprecherin. „Wenn größere Standorte schließen und reguläre Plätze nicht rechtzeitig als Ersatz zur Verfügung stehen, brauchen wir aber weiterhin kurzfristig verfügbare Kapazitäten. Dazu gehören auch Hotelplätze.“

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Demnach werden im Laufe des Jahres 2026 insgesamt etwa 1000 Hotelplätze wegfallen. Im Jahr 2025 habe ein Platz in der Hotelunterbringung im Hamburger Durchschnitt rund 82 Euro pro Person und Tag gekostet. Fördern & Wohnen versuche bei den Verhandlungen stets, einen Preis „unterhalb des Marktniveaus“ zu erzielen, so die Sozialbehörde.