Stadt kauft Ex-Karstadt-Standorte auf – das ist jetzt geplant

Jetzt soll die Bergedorfer Innenstadt eine Frischzellenkur bekommen: Die Stadt Hamburg hat in dem südöstlichen Stadtteil zwei zentrale ehemalige Karstadt-Grundstücke gekauft. Es geht um die Flächen am Sachsentor 33-39 und am Bergedorfer Markt 5-7 – zusammen rund 4200 Quadratmeter groß.

Der Vertrag wurde am Donnerstag notariell geschlossen. Beide Grundstücke liegen nah beieinander, mitten in der Bergedorfer Innenstadt. Die Stadt will dort künftig Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistungen zusammenbringen. Konkrete Nutzungskonzepte sollen nun entwickelt werden, auch die Bergedorfer Öffentlichkeit soll in die weiteren Planungen eingebunden werden. Die Zeit drängt, denn die City blutet gerade im Bereich des Sachsentors aus.

Dressel: „Investition in die Zukunft des Bezirks“

Finanzsenator Andreas Dressel sagte, die Stadt sichere sich damit wichtige Grundstücke für die Entwicklung der Bergedorfer Innenstadt. Ziel sei es, die Innenstadt zu beleben, neue Wohnangebote zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. „Das ist eine Investition in die Zukunft des Bezirks und ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung in Hamburg“, so der SPD-Politiker.

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Auch Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann sieht in dem Kauf einen wichtigen Schritt. Das Bezirksamt habe früh die Grundlagen für die Entwicklung gelegt, nun könne die Stadt den Prozess aktiv steuern und nach Partnern suchen. Damit solle der Stillstand an den Flächen beendet werden. Schmidt-Hoffmann betonte aber auch: „Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“

Blick auf das unbebaute Grundstück am Bergedorfer Markt nach dem Abriss des Karstadt-Kaufhauses (Archivbild). imago/Christian Ohde Blick auf das unbebaute Grundstück am Bergedorfer Markt nach dem Abriss des Karstadt-Kaufhauses (Archivbild).

Ehemalige Karstadt-Standorte in Bergedorf stehen leer

Das Bezirksamt Bergedorf hatte in den vergangenen Jahren unter anderem das Sanierungsgebiet „Zentrum Bergedorf“ vorbereitet und die städtebaulichen Verfahren begleitet. In Werkstattverfahren wurden mit Bezirkspolitik und der Öffentlichkeit Nutzungsideen entwickelt – darunter neue Wohnungen, Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie öffentliche Räume.

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Das frühere Karstadt-Warenhaus an der Straße Sachsentor steht seit 2021 leer. Die Fläche am Bergedorfer Markt ist seit dem Abriss des Gebäudes unbebaut. Beide Flächen liegen fußläufig zum Bahnhof, zum City Center sowie zum Wochenmarkt und sind gut mit Bus und Bahn zu erreichen. (tst)