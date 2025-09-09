Stadt der Reichen: In Hamburg leben immer mehr Millionäre

Die Zahl der Einkommens-Millionäre in Hamburg ist weiter gestiegen. Das belegen neue Zahlen des Statistikamts Nord. Damit liegt die Hansestadt bundesweit weiter an der Spitze.

Laut Statistikamt Nord haben im Jahr 2021 genau 1537 Hamburgerinnen und Hamburger mindestens eine Million Euro Einkommen versteuert. Das sind rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr – ein Zuwachs von 233 Menschen. Seit 2013 ist die Zahl schon neun Mal gestiegen. Nirgendwo in Deutschland sind es mehr.

Millionäre verdienen in Hamburg im Durchschnitt 3,08 Millionen Euro

Im Schnitt verdiente ein Einkommens-Millionär in Hamburg gut 3,08 Millionen Euro – 119.000 Euro mehr als noch 2020. Zusammengerechnet brachte es die Gruppe auf fast 4,74 Milliarden Euro Einkommen – und zahlte darauf 1,72 Milliarden Euro Steuern. Das entspricht rund 15,5 Prozent des gesamten Hamburger Steueraufkommens.

Auffällig: Fast zwei Drittel des Einkommens der Millionäre stammen aus Gewinnen von Firmen und Betrieben. Zum Vergleich: Bei allen Steuerpflichtigen in Hamburg liegt dieser Anteil bei gerade einmal gut elf Prozent.

Insgesamt gab es in Hamburg 2021 rund 1,02 Millionen Menschen, die Einkommensteuer zahlten. Ihr Durchschnittseinkommen lag bei 50.727 Euro. Die Hälfte der Steuerpflichtigen hatte allerdings höchstens 32.072 Euro im Jahr zur Verfügung. (rei)