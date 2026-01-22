St. Paulis Stadionuhr brachte mich zum Lachen

Sebastian Kloth (44, Grüne) ist seit wenigen Monaten der neue Bezirksamtsleiter in Altona. Der Doktor der Philosophie hat neben TV-Serien und Fischbrötchen eine dritte große Leidenschaft: die Kiezkicker vom Millerntor.

1. Stellen Sie sich vor, Sie wären einen Tag Bürgermeister von Hamburg – was wäre Ihre erste Amtshandlung? Mich meinen neuen Mitarbeitenden vorstellen.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? In den Boberger Dünen – weil man nicht denkt, dass so eine natürliche Landschaft in Hamburg liegt.

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Meine Söhne – weil sie mir zeigen, wer und was wirklich wichtig ist.

4. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Ich glaube, den schönsten Stadtteil gibt es nicht. Alle Stadtteile zusammen machen Hamburg zu meiner Herzensstadt.

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Etwas mit meiner Familie zu unternehmen. Wenn der magische FC St. Pauli von 1910 e.V. gewinnt und die Bundesliga hält. Meinen jährlichen Halbmarathon zu schaffen.

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Dass die neue Stadionuhr im Millerntor nicht zweistellig kann (Elfmeterschießen im Pokal zwischen St. Pauli und Hoffenheim)

7. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst? Genervt zu sein, wenn ich Hunger habe.

8. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? In der „Mutter“ – in meiner Studienzeit.