Auf der Reeperbahn hat sich in den vergangenen Jahren für Radfahrer einiges getan: breite Fahrradwege bringen mehr Sicherheit und Fahrspaß von Altona in Richtung City und zurück. Stiefmütterlich wurde bisher die Parallelstraße der Partymeile behandelt und dafür 2021 sogar als drittschlechteste Straße für Fahrradfahrer in Hamburg „ausgezeichnet“. Nun soll sich da aber etwas tun: Dafür haben sich vor Ort die drei Parteien zusammengetan, die im Bund vergangenes Jahr so krachend gescheitert sind. Sie kritisieren unter anderem nächtliche Autorennen.