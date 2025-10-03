mopo plus logo
Die Mieterinnen und Mieter des Gebäudes an der Wohlwillstraße 48 – neben ihnen die paar Wasserkästen, die ihnen der Vermieter zur Verfügung gestellt hat. In der Mitte hat sich eine Pfütze gebildet.

Die Mieterinnen und Mieter des Gebäudes an der Wohlwillstraße 48 – neben ihnen die paar Wasserkästen, die ihnen der Vermieter zur Verfügung gestellt hat. In der Mitte hat sich eine Pfütze gebildet. Foto: Marius Röer

  • St. Pauli

paidErst tropft es durch die Decke, dann gibt’s gar kein Wasser mehr – Mieter stocksauer

Als in einem ihrer Zimmer plötzlich Wasser von der Decke tropfte, machte sich Jamila F. zunächst keine großen Sorgen – in dem Gebäude an der Wohlwillstraße auf St. Pauli sei das schließlich schon öfter passiert, erzählt sie. Doch diesmal hörte das Tropfen nicht auf. Der in Hamburg bekannte Vermieter reagierte zunächst nicht, und am Ende saß die gesamte Hausgemeinschaft eine Woche lang ohne fließendes Wasser da. Die Bewohner erheben schwere Vorwürfe – die das Wohnungsunternehmen jedoch nur teilweise einräumt.


