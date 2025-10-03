Als in einem ihrer Zimmer plötzlich Wasser von der Decke tropfte, machte sich Jamila F. zunächst keine großen Sorgen – in dem Gebäude an der Wohlwillstraße auf St. Pauli sei das schließlich schon öfter passiert, erzählt sie. Doch diesmal hörte das Tropfen nicht auf. Der in Hamburg bekannte Vermieter reagierte zunächst nicht, und am Ende saß die gesamte Hausgemeinschaft eine Woche lang ohne fließendes Wasser da. Die Bewohner erheben schwere Vorwürfe – die das Wohnungsunternehmen jedoch nur teilweise einräumt.





